Следственным управлением УСК по Могилевской области раскрыты подробности расследования уголовного дела о превышении служебных полномочий в отношении директора по производству ОАО «Моготекс» и руководителя отделочной фабрики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, 59-летняя жительница Могилева, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором отделочной фабрики, в период с ноября 2020 по июнь 2021 года давала подчиненным по службе работникам незаконные указания о завышении реальных результатов финансово-хозяйственной деятельности фабрики.

Преступную схему выявили сотрудники УДФР КГК по Могилевской области.

В ходе следствия установлено, что отчетные документы с фиктивными сведениями о завышении показателя о сдаче готовой продукции из отделочной фабрики на склад помещены в бухгалтерский учет открытого акционерного общества.

Подложные документы в течение 8 месяцев служили основанием для начисления премий работникам фабрики и ежемесячно вносились в отчетность о производстве промышленной продукции.

Завышение показателей объемов производства, необоснованное начисление и выплата премий директору отделочной фабрики и его работникам повлекло причинение ущерба на общую сумму более 32 тысяч рублей, а также искажение данных государственной статистической отчетности.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму более 27 тысяч рублей.

По уголовному делу допрошены обвиняемые и свидетели. Проведены осмотры документов, компьютерной техники, обыски и очные ставки.

В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью возместили ущерб, но вину признали частично.

На основании собранных по делу доказательств 59-летней женщине-директору и ее подчиненному 51-летнему директору отделочной фабрики предъявлены обвинения по ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и по ч.2 ст.427 (служебный подлог, совершенный с целью искажения данных государственной статистической отчетности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемым применена мера пресечения в виде личного поручительства.