Обеспечить включение отопления во всех районах области сегодня до вечера. Такое поручение дал на аппаратном совещании председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

"Даже несмотря на то, что температура наружного воздуха позволяла не включать отопление в жилищном фонде, мы приняли решение о начале отопительного сезона с прошедших выходных. Мотивация понятная: люди дома, в любой момент обеспечат доступ в квартиру специалистов ЖКХ, чтобы устранить завоздушенность", - сказал чиновник, которого цитирует Telegram-канал "Гомельщина официально".

По информации первого заместителя генерального директора ГО "Гомельского областное ЖКХ" Олега Спиридонова, включение отопления обеспечено практически в 97% жилого фонда области.