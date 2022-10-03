ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 30 сентября 2022 года ввела в эксплуатацию новую версию электронной площадки промышленных и потребительских товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, площадка получила современный дизайн, более удобный интерфейс и расширенный функционал, при этом сохранив все свои ключевые преимущества: доступ по ЭЦП или логину/паролю, круглосуточный режим работы, поддержку всех популярных браузеров, автоматические уведомления, интеллектуальный поиск.

Важным моментом также является то, что алгоритм работы площадки построен в полном соответствии с законодательством о закупках, что будет способствовать более широкому применению биржевого механизма предприятиями государственной формы собственности и частным бизнесом.

Основные нововведения: программные комплексы «Биржевые торги ППТ» и «Закупка ППТ» объединены в один программный комплекс (старая версия ПК «Закупка ППТ» по-прежнему доступна по этой ссылке до завершения всех ранее запланированных торгов).

Кроме того, дизайн площадки полностью переработан и приведен в соответствие с другими программными продуктами БУТБ, внесены изменения в регламент биржевых торгов по секции промышленных и потребительских товаров.

Изменено также руководство пользователя.