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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ВЕРСИЯ ПЛОЩАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
10:10 03.10.2022
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 30 сентября 2022 года ввела в эксплуатацию новую версию электронной площадки промышленных и потребительских товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, площадка получила современный дизайн, более удобный интерфейс и расширенный функционал, при этом сохранив все свои ключевые преимущества: доступ по ЭЦП или логину/паролю, круглосуточный режим работы, поддержку всех популярных браузеров, автоматические уведомления, интеллектуальный поиск.
Важным моментом также является то, что алгоритм работы площадки построен в полном соответствии с законодательством о закупках, что будет способствовать более широкому применению биржевого механизма предприятиями государственной формы собственности и частным бизнесом.
Основные нововведения: программные комплексы «Биржевые торги ППТ» и «Закупка ППТ» объединены в один программный комплекс (старая версия ПК «Закупка ППТ» по-прежнему доступна по этой ссылке до завершения всех ранее запланированных торгов).
Кроме того, дизайн площадки полностью переработан и приведен в соответствие с другими программными продуктами БУТБ, внесены изменения в регламент биржевых торгов по секции промышленных и потребительских товаров.
Изменено также руководство пользователя.
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