Белорусская энергосистема полностью готова к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Денис Мороз.

По его словам, это результат работы, проведенной организациями отрасли в течение года.

В частности, выполнен ремонт более 100 единиц электротехнического и теплотехнического оборудования. Заменено 157 км теплотрасс. Создан запас топочного мазута в объеме 304 тыс. тонн. Проверена работоспособность более 180 передвижных дизельных электростанций.

Это тот резерв, который может быть задействован в случае аварийных ситуаций, обусловленных резким изменением погодных условий.

Аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады в полном объеме укомплектованы средствами защиты, инвентарем и транспортными средствами, в том числе высокой проходимости.

"В белорусской энергосистеме около 1400 таких бригад с общей численностью свыше 5 тысяч человек. Составлены все графики, определены регламентные работы для того, чтобы в случае отключений максимально быстро выполнить восстановление теплоснабжения наших потребителей", - сказал Денис Мороз.