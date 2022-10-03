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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
09:34 03.10.2022
Белорусская энергосистема полностью готова к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Денис Мороз.
По его словам, это результат работы, проведенной организациями отрасли в течение года.
В частности, выполнен ремонт более 100 единиц электротехнического и теплотехнического оборудования. Заменено 157 км теплотрасс. Создан запас топочного мазута в объеме 304 тыс. тонн. Проверена работоспособность более 180 передвижных дизельных электростанций.
Это тот резерв, который может быть задействован в случае аварийных ситуаций, обусловленных резким изменением погодных условий.
Аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады в полном объеме укомплектованы средствами защиты, инвентарем и транспортными средствами, в том числе высокой проходимости.
"В белорусской энергосистеме около 1400 таких бригад с общей численностью свыше 5 тысяч человек. Составлены все графики, определены регламентные работы для того, чтобы в случае отключений максимально быстро выполнить восстановление теплоснабжения наших потребителей", - сказал Денис Мороз.
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