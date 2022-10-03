В Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) поступали многочисленные обращения граждан о введении интернет-магазином wildberries.by (продавец ООО «ИМВБРБ») с 16 августа платы за возврат каждого не подошедшего товара.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, продавец уведомлял покупателей, что при отказе от товара обратная доставка на склад будет платной и составит 3 рубля. Между тем это требование является незаконным, в связи с чем МАРТ выдано ООО «ИМВБРБ» предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.

«В рассматриваемом случае расходы продавца ООО «ИМВБРБ» на транспортировку товаров, возвращенных потребителем в пункт выдачи заказа, на склад продавца (поставщика), являются издержками продавца при осуществлении хозяйственной деятельности, а истребование у потребителя платы за доставку возвращенного товара на склад имеет признаки навязывания потребителю платных дополнительных услуг, которые он не заказывал и которые по законодательству потребитель не обязан оплачивать», - говорится в сообщении.

В итоге предписание исполнено – нарушение устранено: платный возврат товара продавцом ООО «ИМВБРБ» отменен.

Покупателям, которые уже заплатили за каждую единицу возвращенного товара, МАРТ рекомендует обращаться к продавцу с претензией о неправомерности такого списания.

«Требование потребителя о возврате денежных средств подлежит удовлетворению продавцом незамедлительно; в случае, если удовлетворить требование потребителя незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок для удовлетворения требования не может превышать семи дней. За нарушение установленных сроков предусмотрена выплата неустойки в размере одного процента», - уточнили в ведомстве.