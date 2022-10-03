|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОСЕЯНО БОЛЕЕ 1 МЛН ГА ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ
09:11 03.10.2022
В Беларуси на утро 3 октября 2022 года посеяно 1084,8 тыс. га озимых зерновых (70,7%) из планируемых 1533,6 тыс. га. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия в Telegram-канале.
Согласно информации, в Минской области посеяно 274,2 тыс. га (79,7%), в Брестской- 197,8 тыс. га (81,7%), в Витебской-136,2 тыс. га (56,8%), в Гродненской- 171,7 тыс. га (83,9%), в Гомельской- 139 тыс. га (49,6%), в Могилевской- 166 тыс. га (74,5%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2022
Курсы в банках
на 03.10.2022
Конвертация в банках
на 03.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте