В Беларуси на утро 3 октября 2022 года посеяно 1084,8 тыс. га озимых зерновых (70,7%) из планируемых 1533,6 тыс. га. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия в Telegram-канале.

Согласно информации, в Минской области посеяно 274,2 тыс. га (79,7%), в Брестской- 197,8 тыс. га (81,7%), в Витебской-136,2 тыс. га (56,8%), в Гродненской- 171,7 тыс. га (83,9%), в Гомельской- 139 тыс. га (49,6%), в Могилевской- 166 тыс. га (74,5%).