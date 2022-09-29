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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИП В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УМЕНЬШИЛОСЬ
18:02 30.09.2022
На 1 сентября 2022 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 23 796 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению аналогичным периодом прошлого года их численность уменьшилась на 286.
От данной категории плательщиков в бюджет поступило 51,0 млн рублей.
Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 3,4% в общих поступлениях бюджета области.
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