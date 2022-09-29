ЭКОНОМИКА РБ

КОЛИЧЕСТВО ИП В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УМЕНЬШИЛОСЬ

18:02 30.09.2022 На 1 сентября 2022 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 23 796 индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению аналогичным периодом прошлого года их численность уменьшилась на 286. От данной категории плательщиков в бюджет поступило 51,0 млн рублей. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 3,4% в общих поступлениях бюджета области.