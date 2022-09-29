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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ЛУЧШИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ
17:48 30.09.2022
Подведены итоги Национального конкурса «Предприниматель года» по результатам деятельности субъектов хозяйствования за 2021 год.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, постановлением Совмина № 655 от 29 сентября 2022 г. определены победители от областей и Минска по пяти номинациям: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес сфере услуг» и «Эффективный индивидуальный бизнес».
Звания «Ганаровы прадпрымальнiк» на этот раз удостоены две организации, признанные «предпринимателями года» в течение двух лет подряд.
По традиции награждение победителей пройдет в торжественной обстановке. Лучшим предпринимателям будут вручены дипломы, памятные призы, а также подарки от партнеров церемонии.
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