Подведены итоги Национального конкурса «Предприниматель года» по результатам деятельности субъектов хозяйствования за 2021 год.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, постановлением Совмина № 655 от 29 сентября 2022 г. определены победители от областей и Минска по пяти номинациям: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес сфере услуг» и «Эффективный индивидуальный бизнес».

Звания «Ганаровы прадпрымальнiк» на этот раз удостоены две организации, признанные «предпринимателями года» в течение двух лет подряд.

По традиции награждение победителей пройдет в торжественной обстановке. Лучшим предпринимателям будут вручены дипломы, памятные призы, а также подарки от партнеров церемонии.