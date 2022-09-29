Компания МТС приняла участие в конференции по кибербезопасности Kaspersky Security Day Minsk-2022, которая прошла в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, о современных вызовах и способах борьбы с актуальными киберугрозами рассказал начальник управления инновационных решений МТС Артем Максименко.

Во время пленарной дискуссии об актуальных вызовах киберреальности представители белорусских IT-компаний обсудили текущую ситуацию и способы противодействия современным угрозам.

«Весной было повышенное число DDoS-атак на публичные сервисы. Мы также наблюдали Phishing и Scanning, сканирование внешнего периметра. Летом такая активность уменьшилась, но на сегодняшний день немного возрасла, но не превысила средние показатели», - отметил руководитель управления инновационных решений МТС Артем Максименко.

По его словам, характер кибервызовов меняется. Прежде всего, повысилось число таргетированных атак.

«В этой связи возросла потребность в современных Tools. Атаки усложняются, и нужны современные инструменты, чтобы их отбивать. В нашей облачной инфраструктуре инцидентов, в том числе взломов, не зафиксировано, но спрос на Tools все равно растет. И это хорошо», - обратил внимание Артем Максименко.

В МТС Cloud облачная инфраструктура операторов защищена на физическом и программном уровне. Для этого используются антивирусы, файрволлы и антиDDoS-системы. Оборудование и программное обеспечение прошли сертификацию соответствия стандартам белорусского законодательства и межбанковскому стандарту PCI DSS.

Для безопасного доступа к инфраструктуре задействованы технологии шифрования itVPN и belVPNgate. В МТС Cloud также доступны облачные решения Kaspersky для защиты от таргетированных атак: Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) и Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA). Все это позволяет обеспечить клиентам повышенную безопасность.

Kaspersky Security Day Minsk-2022 — конференция о кибербезопасности. Специалисты собрались вместе, чтобы обсудить эволюцию подходов к борьбе со сложными кибератаками и построение эффективной экосистемы информационной безопасности. Мероприятие посетило более 500 человек, для остальных велась трансляция в интернете.