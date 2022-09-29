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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 50 РАБОТНИКОВ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛИ ФИКТИВНО ОФОРМЛЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ИП - КГК
16:20 30.09.2022
Финансовой милицией Комитета госконтроля пресечена противоправная деятельность руководства ЧУП, связанная с уклонением от уплаты подоходного налога и обязательных страховых взносов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, оперативниками финансовой милиции Жлобинского района было установлено, что директор предприятия (занималось распиловкой древесины) организовал регистрацию своих работников в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовали упрощенную систему налогообложения. Он заключал с ними гражданско-правовые договоры и выплачивал зарплаты под видом оплаты за оказанные услуги по лесозаготовке.
В качестве ИП были зарегистрированы не только рабочие, которые выполняли работы по проведению рубок, но даже водители и грузчики предприятия. При этом оформлялись фиктивные документы на предоставление водителям транспортных средств и специальной техники, принадлежащей предприятию.
Условие регистрации в качестве ИП для новых работников было обязательным. Только после этого с ними заключались договора на оказание предприятию услуг.
Всего в качестве индивидуальных предпринимателей было зарегистрировано 48 работников предприятия. В среднем им ежемесячно перечислялось порядка 2,5 тыс. рублей.
По факту оформленные в качестве индивидуальных предпринимателей специалисты выполняли свои обязанности как работники ЧУП: многие из них продолжали числиться в штате предприятия, работали на технике, принадлежавшей предприятию. Более того, бухгалтерский и налоговый учет индивидуальных предпринимателей осуществляла бухгалтерия ЧУП.
В результате применения противоправной схемы ЧУП уклонилось от уплаты подоходного налога с доходов работников на сумму 438 тыс. рублей. В фонд социальной защиты населения Республики Беларусь не уплачено порядка 1 млн рублей.
В отношении руководства и должностных лиц частного предприятия возбуждены уголовные дела. Директор задержан.
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