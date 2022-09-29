Финансовой милицией Комитета госконтроля пресечена противоправная деятельность руководства ЧУП, связанная с уклонением от уплаты подоходного налога и обязательных страховых взносов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, оперативниками финансовой милиции Жлобинского района было установлено, что директор предприятия (занималось распиловкой древесины) организовал регистрацию своих работников в качестве индивидуальных предпринимателей, которые использовали упрощенную систему налогообложения. Он заключал с ними гражданско-правовые договоры и выплачивал зарплаты под видом оплаты за оказанные услуги по лесозаготовке.

В качестве ИП были зарегистрированы не только рабочие, которые выполняли работы по проведению рубок, но даже водители и грузчики предприятия. При этом оформлялись фиктивные документы на предоставление водителям транспортных средств и специальной техники, принадлежащей предприятию.

Условие регистрации в качестве ИП для новых работников было обязательным. Только после этого с ними заключались договора на оказание предприятию услуг.

Всего в качестве индивидуальных предпринимателей было зарегистрировано 48 работников предприятия. В среднем им ежемесячно перечислялось порядка 2,5 тыс. рублей.

По факту оформленные в качестве индивидуальных предпринимателей специалисты выполняли свои обязанности как работники ЧУП: многие из них продолжали числиться в штате предприятия, работали на технике, принадлежавшей предприятию. Более того, бухгалтерский и налоговый учет индивидуальных предпринимателей осуществляла бухгалтерия ЧУП.

В результате применения противоправной схемы ЧУП уклонилось от уплаты подоходного налога с доходов работников на сумму 438 тыс. рублей. В фонд социальной защиты населения Республики Беларусь не уплачено порядка 1 млн рублей.

В отношении руководства и должностных лиц частного предприятия возбуждены уголовные дела. Директор задержан.