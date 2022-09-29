ЭКОНОМИКА РБ

ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ С 1 ОКТЯБРЯ ПОДОРОЖАЕТ

15:09 30.09.2022 C 1 октября 2022 года тарифы на услуги по зарядке электромобильного транспорта изменятся. Об этом сообщает Telegram-канал ЭЗС Malanka. Согласно информации, стоимость услуги за 1 кВт·ч составит: медленная зарядка - 0,40 рублей/кВт·ч (ранее - 0,35 руб./кВт·ч).; быстрая зарядка - 0,49 рублей/кВт·ч (ранее – 0,45 руб./кВт·ч). «Malanka в первую очередь нацелена на развитие электромобильного транспорта в Республике Беларусь и сохраняет кратное преимущество с ценой на топливо, чтобы обеспечить выгоду для пользователей и владельцев электромобилей», - говорится в сообщении.