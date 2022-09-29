На 28 сентября 2022 года количество субъектов хозяйствования Брестской области, которые осуществляют электронное взаимодействие с налоговыми органами, достигло 40 825, или 81,4% от состоящих на учете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе 12 430 организаций, или 90,7%, 28 395 индивидуальных предпринимателей, или 78%.

В настоящее время для плательщиков доступен ряд электронных сервисов (мобильное приложение, реквизиты для уплаты налогов, е-НДС иностранного лица, узнать о ходе рассмотрения электронного обращения, система контроля торговых автоматов и др.). Сервисы находятся в открытом доступе и локализованы на официальном портале Министерства по налогам и сборам Беларуси.