ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 40,8 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С НАЛОГОВОЙ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ


14:56 30.09.2022

На 28 сентября 2022 года количество субъектов хозяйствования Брестской области, которые осуществляют электронное взаимодействие с налоговыми органами, достигло 40 825, или 81,4% от состоящих на учете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе 12 430 организаций, или 90,7%, 28 395 индивидуальных предпринимателей, или 78%.

В настоящее время для плательщиков доступен ряд электронных сервисов (мобильное приложение, реквизиты для уплаты налогов, е-НДС иностранного лица, узнать о ходе рассмотрения электронного обращения, система контроля торговых автоматов и др.). Сервисы находятся в открытом доступе и локализованы на официальном портале Министерства по налогам и сборам Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2022
валюта курс
EUR 2.3956
USD 2.4803
RUB 4.2813
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.3584 -0.0372
USD 2.4302 -0.0501
RUB 4.3001 +0.0188
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3400 2.3880
USD 2.4000 2.4280
RUB 3.3000 4.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9700 0.9830
EUR/RUB 55.0000 69.7000
USD/RUB 57.0000 72.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте