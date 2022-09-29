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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНО ВКЛЮЧАЮТ ОТОПЛЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ
14:23 30.09.2022
В Гродно включают отопление в административных зданиях. Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго».
«С 30 сентября в Гродно в связи с понижением температуры наружного воздуха Гродненский горисполком (распоряжения №01-11/2366/3 и 01-11/2366/4 от 30 сентября 2022 года) согласовал включение систем отопления в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях на усмотрение руководителя по согласованию с энергоснабжающей организацией, а также включение систем отопления в учреждениях образования по усмотрению руководителя», - говорится в сообщени.
Как напоминает предприятие, при среднесуточных температурах наружного воздуха выше +10 градусов Цельсия отопление будет производиться в режиме протапливания, максимально используя местные виды топлива с обеспечением оперативного регулирования подачи тепловой энергии.
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