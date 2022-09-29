Цены на дачи под Минском за год выросли на 12%, сообщает Realt.

В целом предложение на рынке загородной недвижимости продолжает снижаться. В сравнении с июлем количество выставленных на продажу объектов в августе снизилось на 1%. В ближайшие месяцы вплоть до начала нового года тенденция сохранится.

Количество объявлений о продаже «поредело» во всех сегментах. Наиболее заметно по сравнению с предыдущим месяцем — у дач (-1,4%) и домов, построенных до 2010 года (-0,6%) и новых домов (-0,4%).

Общее число предложений уменьшилось в основном за счет снижения таковых на удалении в 10−50 км (-3%). В непосредственной близости к городу (на расстоянии до 10 км) количество выставленных на продажу объектов по сравнению с июлем, напротив, выросло на 1,5%.

Интерес к покупке загородной недвижимости также постепенно снижается вплоть до начала нового активного сезона в следующем году. В Минском районе за август купили на 8% меньше, чем в июле. В соседних районах снижение числа сделок было аналогичным.

В среднем за месяц немного подорожали все типы загородной недвижимости, однако не сильно — до 1% к июлю. Единственным исключением стали современные дома (построены после 2010 года), которые показали совсем незначительный минус на 0,3%.

Текущий уровень цен в большинстве сегментов заметно выше, чем в аналогичный период прошлого года. Особенно за последние 12 месяцев выросли в цене участки (+14%), дачи (+13%) и современные дома (+8%). Единственный тип объектов, где цены по сравнению с августом 2021-го стали ниже — старые дома (-3%).

В отличии от близлежащих районов, в черте Минска предложение домов за последний месяц увеличилось на 3%. Вместе с тем немного выросла и цена на них: в августе за квадратный метр платили в среднем $1046, что на 1% больше, чем в июле.