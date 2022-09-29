|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ДАЧИ ПОД МИНСКОМ ЗА ГОД ВЫРОСЛИ НА 12%
13:51 30.09.2022
Цены на дачи под Минском за год выросли на 12%, сообщает Realt.
В целом предложение на рынке загородной недвижимости продолжает снижаться. В сравнении с июлем количество выставленных на продажу объектов в августе снизилось на 1%. В ближайшие месяцы вплоть до начала нового года тенденция сохранится.
Количество объявлений о продаже «поредело» во всех сегментах. Наиболее заметно по сравнению с предыдущим месяцем — у дач (-1,4%) и домов, построенных до 2010 года (-0,6%) и новых домов (-0,4%).
Общее число предложений уменьшилось в основном за счет снижения таковых на удалении в 10−50 км (-3%). В непосредственной близости к городу (на расстоянии до 10 км) количество выставленных на продажу объектов по сравнению с июлем, напротив, выросло на 1,5%.
Интерес к покупке загородной недвижимости также постепенно снижается вплоть до начала нового активного сезона в следующем году. В Минском районе за август купили на 8% меньше, чем в июле. В соседних районах снижение числа сделок было аналогичным.
В среднем за месяц немного подорожали все типы загородной недвижимости, однако не сильно — до 1% к июлю. Единственным исключением стали современные дома (построены после 2010 года), которые показали совсем незначительный минус на 0,3%.
Текущий уровень цен в большинстве сегментов заметно выше, чем в аналогичный период прошлого года. Особенно за последние 12 месяцев выросли в цене участки (+14%), дачи (+13%) и современные дома (+8%). Единственный тип объектов, где цены по сравнению с августом 2021-го стали ниже — старые дома (-3%).
В отличии от близлежащих районов, в черте Минска предложение домов за последний месяц увеличилось на 3%. Вместе с тем немного выросла и цена на них: в августе за квадратный метр платили в среднем $1046, что на 1% больше, чем в июле.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2022
Курсы в банках
на 29.09.2022
Конвертация в банках
на 29.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте