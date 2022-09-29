ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ВВП НА 3,8% В 2023 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ИННОВАЦИЙ И ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ


11:53 30.09.2022

Запланированный рост ВВП в 2023 году на 3,8% ожидается за счет импортозамещения, инноваций и потребления белорусских товаров. Ставку на эти направления озвучил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

По его словам, на протяжении нескольких месяцев специально созданная межведомственная группа по подготовке прогноза, куда вошли эксперты министерств, концернов, Нацбанка, ученые, парламентарии, трудилась над разработкой внешних и внутренних условий и непосредственно самим сценарием развития на 2023 год.

«Исходили в первую очередь из необходимости достичь параметров программы пятилетки, одобренной Шестым Всебелорусским народным собранием. В результате показатель ВВП определен на уровне 103,8%. Механизмы достижения этой задачи прописали в проекте Целевого плана на будущий год, который представляет собой «дорожную карту действий», кому, что и как выполнять.

В 2023 году делаем ставку на следующие направления.

Во-первых, наращивание производства и экспортная переориентация. Акцент – на выпуске импортозамещающей продукции, выстраивании логистических потоков и систем расчетов.

Во-вторых, инвестиционное развитие. Это и долгосрочные инфраструктурные проекты, и выполнение поручения <...> «Один район – один проект», и строительство жилья. Кроме того, ожидаем отдачу от 14 интеграционных проектов и более 50 импортозамещающих.

В-третьих, развитие внутреннего рынка. Рост реальных доходов населения на 4,1% и реальной зарплаты на 4,6% будет трансформирован в увеличение потребления отечественных товаров. Для этого расширим их ассортимент и обеспечим ценовую доступность», – рассказал Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Как подчеркнул чиновник, все параметры прогноза на 2023 год взаимоувязаны, сбалансированы и достижимы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2022
валюта курс
EUR 2.3956
USD 2.4803
RUB 4.2813
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.3584 -0.0372
USD 2.4302 -0.0501
RUB 4.3001 +0.0188
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3400 2.3880
USD 2.4000 2.4280
RUB 3.3000 4.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9700 0.9830
EUR/RUB 55.0000 69.7000
USD/RUB 57.0000 72.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте