Запланированный рост ВВП в 2023 году на 3,8% ожидается за счет импортозамещения, инноваций и потребления белорусских товаров. Ставку на эти направления озвучил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

По его словам, на протяжении нескольких месяцев специально созданная межведомственная группа по подготовке прогноза, куда вошли эксперты министерств, концернов, Нацбанка, ученые, парламентарии, трудилась над разработкой внешних и внутренних условий и непосредственно самим сценарием развития на 2023 год.

«Исходили в первую очередь из необходимости достичь параметров программы пятилетки, одобренной Шестым Всебелорусским народным собранием. В результате показатель ВВП определен на уровне 103,8%. Механизмы достижения этой задачи прописали в проекте Целевого плана на будущий год, который представляет собой «дорожную карту действий», кому, что и как выполнять.

В 2023 году делаем ставку на следующие направления.

Во-первых, наращивание производства и экспортная переориентация. Акцент – на выпуске импортозамещающей продукции, выстраивании логистических потоков и систем расчетов.

Во-вторых, инвестиционное развитие. Это и долгосрочные инфраструктурные проекты, и выполнение поручения <...> «Один район – один проект», и строительство жилья. Кроме того, ожидаем отдачу от 14 интеграционных проектов и более 50 импортозамещающих.

В-третьих, развитие внутреннего рынка. Рост реальных доходов населения на 4,1% и реальной зарплаты на 4,6% будет трансформирован в увеличение потребления отечественных товаров. Для этого расширим их ассортимент и обеспечим ценовую доступность», – рассказал Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Как подчеркнул чиновник, все параметры прогноза на 2023 год взаимоувязаны, сбалансированы и достижимы.