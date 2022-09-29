УО «Республиканский институт контроля знаний» (РИКЗ) опубликовало график репетиционного тестирования для абитуриентов.

Согласно информации, первый этап репетиционного тестирования планируется провести уже в нынешнем году — с октября по декабрь. Второй этап — с января по февраль 2023 года, третий — в марте и апреле.

Написать пробный тест можно по 15 предметам: русскому языку, белорусскому языку, физике, математике, биологии, химии, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранному языку (английский, немецкий, испанский, французский, китайский).

Результаты репетиционного тестирования можно будет узнать в личном кабинете: они будут доступны в срок не позднее 10 дней с даты тестирования.