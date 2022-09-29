Республиканский семинар «Цифровое развитие административно-территориальных единиц» проходит 29-30 сентября в Пинске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, целью семинара является содействие устойчивому цифровому развитию административно-территориальных единиц Республики Беларусь посредством повышения профессиональных компетенций руководящих работников городских и районных администраций.

В работе семинара примут участие более 90 представителей администраций областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также организаций отрасли связи, здравоохранения, образования, ЖКХ и др.

29 сентября на сессии 1. «Сущность и содержание «умного города». Правовые основы государственного регулирования регионального развития» представители НЦЭУ рассказали об основных принципах развития проактивного государства, электронного правительства и его развития, а также выступили с докладом на тему «Единая система идентификации физических и юридических лиц: практические аспекты внедрения ID-карт и атрибутных сертификатов».

Подведение итогов семинара и определение перспективных направлений развития работы по созданию экосистемы «умных городов», проводимой под эгидой Министерства связи и информатизации, состоится 30 сентября.

Двухдневный семинар организован учреждением образования «Белорусская государственная академия связи» в сотрудничестве с Региональным отделением Международного союза электросвязи для Региона СНГ при поддержке Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.