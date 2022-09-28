Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в сельхозорганизациях Беларуси убраны на 2,176 млн га, что составляет 88,1% от плана. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно информации, в Брестской области убрано 90% площадей (362 тыс. га), Витебской - 98,5% (352 тыс. га), Гомельской - 84,6% (353,3 тыс. га), Гродненской - 88% (312,9 тыс. га), Минской - 84,9% (458,9 тыс. га), Могилевской - 85,3% (337,3 тыс. га). Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 8,071 млн т зерна.

Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 11,7 тыс. га, намолотили 86,7 тыс. т при средней урожайности 74,1 ц/га. Просо убрали на 11,1 тыс. га, или 93% от запланированной площади, намолотили 23,4 тыс. т с урожайностью 21,1 ц/га. Гречиха убрана на 31,1 тыс. га (90,1%), намолочено 42 тыс. т при урожайности 13,5 ц/га.

Сахарная свекла убрана на площади 21,9 тыс. га, что составляет 23,4% к плану. Другие овощи убраны с 2,92 тыс. га площадей, или 43,2% от плана.

Картофель убран с 11,4 тыс. га, или 43,8% к плану.

Озимые зерновые на зерно посеяны на 829,2 тыс. га, что составляет 54,1%, в том числе озимый ячмень посеян на 142,7 тыс. га.