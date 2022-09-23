В Гомельской области розничный товарооборот в январе-августе 2022 года составил 5177,5 млн рублей, или 98,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,5% розничного товарооборота области, в январе-августе 2022 г. составил 4 786,9 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-августе 2022 г. составил 6 575,8 млн рублей, или 92,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2022 г. составил 246,7 млн рублей, или 104,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2021 г.