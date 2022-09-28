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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО БЕСПИЛОТНОГО ТРАКТОРА В 2023 ГОДУ


12:52 26.09.2022

Серийное производство беспилотного трактора BELARUS 112-Н-01 планируют начать в 2023 году. Об этом журналистам рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.

«Все технические решения отечественные, это очень важно. Его можно использовать на фермах, заменить человеческий труд, в автономном режиме, чтобы не было загазованности. Поэтому это новое направление, которое мы решаем. Это маленький трактор, и мы продолжим эти работы на другом уровне. Сейчас начинка российско-белорусская», - рассказал Виталий Вовк, которого цитирует пресс-служба МТЗ.

Гендиректор МТЗ уточнил, когда же начнется серийное производство.

«Как только мы завершим все работы с партнерами, которые делают комплектацию, выйдем на серийное производство, - подчеркнул он. - В 2023 году сможем, это реально».

По его словам, объем зависит от рынка.

«Сегодня мы видим желаемый объем — несколько тысяч в год», - уточнил Виталий Вовк.
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