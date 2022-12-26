ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2022 ГОДА


12:35 26.09.2022

Завершился прием заявок и документов на участие в конкурсе на соискание Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в список претендентов на звание лауреата включены 25 организаций, представляющие различные отрасли экономики.

В их числе:

Открытое акционерное общество «Березастройматериалы»;

Открытое акционерное общество «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»;

Открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат»;

Совместное предприятие открытое акционерное общество «СПАРТАК»;

Совместное открытое акционерное общество «Коммунарка»;

Волковысское открытое акционерное общество «Беллакт»;

Открытое акционерное общество «Слонимский мясокомбинат»;

Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат»;

Открытое акционерное общество «Минский маргариновый завод»;

Открытое акционерное общество «Лунинецкий молочный завод»;

Общество с ограниченной ответственностью «Праймилк»;

Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод»;

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно»;

Открытое акционерное общество «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова»;

Открытое акционерное общество «Минский механический завод имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»;

Закрытое акционерное общество «Август-Бел»;

Республиканское дочернее унитарное производственное предприятие «Конус» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;

Республиканское производственное унитарное предприятие «АКАДЕМФАРМ»;

Унитарное предприятие «Хозрасчетное опытное производство Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси»;

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»;

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет»;

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет»;

Учреждение образования Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»;

Государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития образования»;

Транспортное республиканское унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минский вагонный участок.

С 2022 года конкурс проводится по обновленной модели, что позволит отечественным организациям строить свою деятельность в области качества и системного менеджмента в соответствии с современными международными тенденциями в этой сфере. Изменение структуры модели направлено на повышение роли стратегических инструментов планирования деятельности организации в быстроизменяющейся и высококонкурентной среде.

Следует отметить, что наиболее острая борьба за звание лауреата в 2022 году ожидается по направлениям деятельности – производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции, производство продукции производственно-технического назначения.

В числе участников конкурса 15 организаций являются лауреатами предыдущих лет.

В настоящее время проводится рассмотрение экспертами представленных организациями документов, после чего планируется посещение претендентов с целью оценки фактического состояния работ по качеству непосредственно на местах.

Организации, признанные лучшими в области качества, будут объявлены в конце года. Лауреатам будут вручены дипломы и символы Премии правительства, а также предоставлено право использования в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах изображения эмблемы Премии правительства.

Кроме того, перечень победителей будет размещен на интернет-сайте Госстандарта Республики Беларусь, опубликован в научно-практическом журнале «Стандартизация» и включен в издаваемый ежегодно иллюстрированный каталог лауреатов конкурса. Каталог будет передан в представительства Беларуси за рубежом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2022
валюта курс
EUR 2.8295
USD 2.6636
RUB 3.8787
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8500 0
USD 2.6636 -0.0287
RUB 3.8787 +0.0101
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8250 2.8750
USD 2.7160 2.7340
RUB 2.9000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0580
EUR/RUB 73.1000 96.0000
USD/RUB 71.1000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте