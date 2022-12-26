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ЭКОНОМИКА РБ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2022 ГОДА
12:35 26.09.2022
Завершился прием заявок и документов на участие в конкурсе на соискание Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в список претендентов на звание лауреата включены 25 организаций, представляющие различные отрасли экономики.
В их числе:
Открытое акционерное общество «Березастройматериалы»;
Открытое акционерное общество «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»;
Открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат»;
Совместное предприятие открытое акционерное общество «СПАРТАК»;
Совместное открытое акционерное общество «Коммунарка»;
Волковысское открытое акционерное общество «Беллакт»;
Открытое акционерное общество «Слонимский мясокомбинат»;
Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат»;
Открытое акционерное общество «Минский маргариновый завод»;
Открытое акционерное общество «Лунинецкий молочный завод»;
Общество с ограниченной ответственностью «Праймилк»;
Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод»;
Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно»;
Открытое акционерное общество «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова»;
Открытое акционерное общество «Минский механический завод имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»;
Закрытое акционерное общество «Август-Бел»;
Республиканское дочернее унитарное производственное предприятие «Конус» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;
Республиканское производственное унитарное предприятие «АКАДЕМФАРМ»;
Унитарное предприятие «Хозрасчетное опытное производство Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси»;
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»;
Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет»;
Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет»;
Учреждение образования Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»;
Государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития образования»;
Транспортное республиканское унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минский вагонный участок.
С 2022 года конкурс проводится по обновленной модели, что позволит отечественным организациям строить свою деятельность в области качества и системного менеджмента в соответствии с современными международными тенденциями в этой сфере. Изменение структуры модели направлено на повышение роли стратегических инструментов планирования деятельности организации в быстроизменяющейся и высококонкурентной среде.
Следует отметить, что наиболее острая борьба за звание лауреата в 2022 году ожидается по направлениям деятельности – производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции, производство продукции производственно-технического назначения.
В числе участников конкурса 15 организаций являются лауреатами предыдущих лет.
В настоящее время проводится рассмотрение экспертами представленных организациями документов, после чего планируется посещение претендентов с целью оценки фактического состояния работ по качеству непосредственно на местах.
Организации, признанные лучшими в области качества, будут объявлены в конце года. Лауреатам будут вручены дипломы и символы Премии правительства, а также предоставлено право использования в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах изображения эмблемы Премии правительства.
Кроме того, перечень победителей будет размещен на интернет-сайте Госстандарта Республики Беларусь, опубликован в научно-практическом журнале «Стандартизация» и включен в издаваемый ежегодно иллюстрированный каталог лауреатов конкурса. Каталог будет передан в представительства Беларуси за рубежом.
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