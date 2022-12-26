Завершился прием заявок и документов на участие в конкурсе на соискание Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в список претендентов на звание лауреата включены 25 организаций, представляющие различные отрасли экономики.

В их числе:

Открытое акционерное общество «Березастройматериалы»;

Открытое акционерное общество «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»;

Открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат»;

Совместное предприятие открытое акционерное общество «СПАРТАК»;

Совместное открытое акционерное общество «Коммунарка»;

Волковысское открытое акционерное общество «Беллакт»;

Открытое акционерное общество «Слонимский мясокомбинат»;

Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат»;

Открытое акционерное общество «Минский маргариновый завод»;

Открытое акционерное общество «Лунинецкий молочный завод»;

Общество с ограниченной ответственностью «Праймилк»;

Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод»;

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно»;

Открытое акционерное общество «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова»;

Открытое акционерное общество «Минский механический завод имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»;

Закрытое акционерное общество «Август-Бел»;

Республиканское дочернее унитарное производственное предприятие «Конус» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;

Республиканское производственное унитарное предприятие «АКАДЕМФАРМ»;

Унитарное предприятие «Хозрасчетное опытное производство Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси»;

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»;

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет»;

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет»;

Учреждение образования Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»;

Государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития образования»;

Транспортное республиканское унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минский вагонный участок.

С 2022 года конкурс проводится по обновленной модели, что позволит отечественным организациям строить свою деятельность в области качества и системного менеджмента в соответствии с современными международными тенденциями в этой сфере. Изменение структуры модели направлено на повышение роли стратегических инструментов планирования деятельности организации в быстроизменяющейся и высококонкурентной среде.

Следует отметить, что наиболее острая борьба за звание лауреата в 2022 году ожидается по направлениям деятельности – производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции, производство продукции производственно-технического назначения.

В числе участников конкурса 15 организаций являются лауреатами предыдущих лет.

В настоящее время проводится рассмотрение экспертами представленных организациями документов, после чего планируется посещение претендентов с целью оценки фактического состояния работ по качеству непосредственно на местах.

Организации, признанные лучшими в области качества, будут объявлены в конце года. Лауреатам будут вручены дипломы и символы Премии правительства, а также предоставлено право использования в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах изображения эмблемы Премии правительства.

Кроме того, перечень победителей будет размещен на интернет-сайте Госстандарта Республики Беларусь, опубликован в научно-практическом журнале «Стандартизация» и включен в издаваемый ежегодно иллюстрированный каталог лауреатов конкурса. Каталог будет передан в представительства Беларуси за рубежом.