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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СОКРАТИЛСЯ НА 5,4%
11:57 26.09.2022
Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-августе 2022 г. составил 16,3 млрд тонно-километров, или 94,6% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-августе 2022 г. пассажирооборот составил 989,1 млн пассажиро-километров, или 98,5% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 133,6 млн человек, или 94,4% к январю-августу 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.
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