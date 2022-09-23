Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-августе 2022 г. составил 16,3 млрд тонно-километров, или 94,6% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-августе 2022 г. пассажирооборот составил 989,1 млн пассажиро-километров, или 98,5% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 133,6 млн человек, или 94,4% к январю-августу 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.