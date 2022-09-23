В январе-августе 2022 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 62,7% доходов консолидированного бюджета Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данными плательщиками за январь-август 2022 года уплачено в бюджет 2239,0 млн рублей налогов и платежей. От организаций поступило – 2125,0 млн рублей, или 94,9%. Индивидуальные предприниматели уплатили 114,0 млн рублей, или 5,1%.

За восемь месяцев текущего года платежи субъектов хозяйствования негосударственного сектора приросли на 9,9% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В абсолютной сумме прирост составил 201,2 млн рублей.