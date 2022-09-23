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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СНИЗИЛОСЬ НА 4,7%
11:19 26.09.2022
В январе-августе 2022 года объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 22 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января-августа 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,6%, в обрабатывающей промышленности – 94,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 93,2%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,6%.
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