ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ПРОСЕЛ НА 4,6%

10:51 26.09.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-август 2022 года в текущих ценах составил 14 989,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 4,6% меньше к уровню января-августа 2021 г.