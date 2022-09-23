ЭКОНОМИКА РБ

ЕАБР ОТМЕЧАЕТ СЛАБУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ В БЕЛАРУСИ

10:25 26.09.2022 Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном макроэкономическом обзоре отмечают слабую инвестиционную и потребительскую активность в Беларуси. «ВВП Беларуси в августе сократился на 3% г/г после падения на 10,1% г/г в июле. Как и ожидалось, сильный рост на 34,3% г/г показало сельскохозяйственное производство в связи с повысившейся урожайностью зерновых культур. Этот фактор внес определяющий вклад в замедление спада ВВП в августе, однако уже в сентябре его влияние будет меньше в связи с завершением уборочной кампании. Снизились в августе и темпы падения в других ключевых секторах экономики — торговле, транспорте, промышленности, что может указывать на продолжающуюся адаптацию белорусской экономики к санкциям. Тем не менее сокращение добавленной стоимости в отмеченных секторах сохраняется, а внутренняя инвестиционная и потребительская активность остаются слабыми», - говорится в сообщении ЕАБР.