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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ОТМЕЧАЕТ СЛАБУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ В БЕЛАРУСИ
10:25 26.09.2022
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном макроэкономическом обзоре отмечают слабую инвестиционную и потребительскую активность в Беларуси.
«ВВП Беларуси в августе сократился на 3% г/г после падения на 10,1% г/г в июле. Как и ожидалось, сильный рост на 34,3% г/г показало сельскохозяйственное производство в связи с повысившейся урожайностью зерновых культур. Этот фактор внес определяющий вклад в замедление спада ВВП в августе, однако уже в сентябре его влияние будет меньше в связи с завершением уборочной кампании. Снизились в августе и темпы падения в других ключевых секторах экономики — торговле, транспорте, промышленности, что может указывать на продолжающуюся адаптацию белорусской экономики к санкциям. Тем не менее сокращение добавленной стоимости в отмеченных секторах сохраняется, а внутренняя инвестиционная и потребительская активность остаются слабыми», - говорится в сообщении ЕАБР.
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