В январе-августе 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2134 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,3% к уровню января-августа 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 897,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 93,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 113,8 тыс. тонн, молока – 601,7 тыс. тонн, яиц получено 294,4 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,6% молока и 80,4% производства яиц.

На 1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 609,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 210,2 тыс. голов. Численность свиней составила 256,4 тыс. голов.

На 1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,1% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2021 г. – 97,7%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 802,7 тыс. тонн, или 103,2% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 23,4 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 сентября 2021 г. – 23,2 центнера).

На 1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 734,7 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 492,1 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 11,6 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 10,8 центнера.