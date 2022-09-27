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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АВТОТОПЛИВО НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ


09:39 26.09.2022

В Беларуси розничные цены на автомобильное топливо не изменились. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим» в связи с поступающими вопросами автомобилистов об изменении на АЗС «Белоруснефть» цены на бензин АИ-98-К5.

«…субъекты хозяйствования с учетом результатов их деятельности, реализуемой стратегии продаж и программ лояльности могут реализовывать моторные топлива по ценам ниже предельных максимальных цен, установленных концерном», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с 21 сентября текущего года на информационных стелах АЗС «Белоруснефть» указана предельная максимальная цена на автомобильный бензин АИ-98-К5, которая не изменялась с 28 июня 2022 года.
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