За январь-июль 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,6%, рентабельность продаж – 7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2022 г. составила 7 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,4 млрд рублей, или 20,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2022 г. составила 8,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 23,5% от общего объема кредиторской задолженности.