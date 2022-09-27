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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОСТАВИЛА 7%


09:27 26.09.2022

За январь-июль 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,6%, рентабельность продаж – 7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2022 г. составила 7 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,4 млрд рублей, или 20,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2022 г. составила 8,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 23,5% от общего объема кредиторской задолженности.
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