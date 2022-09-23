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ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ МОГИЛЕВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В БЮДЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 151,1 ТЫС. РУБЛЕЙ
16:59 23.09.2022
Инспекция МНС по Ленинскому району Могилева при последующем этапе камеральной проверки установила, что ОДО «А» в июле 2022 года ввезло товара из Российской Федерации на общую сумму 755,49 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, при этом налоговая декларация (расчет) по НДС за июль 2022 года в налоговый орган не представлена.
В адрес ОДО «А» направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет «ввозной» НДС.
ОДО «А» уведомление исполнено: сумма «ввозного» НДС в размере 151,1 тыс. рублей, исчисленная в добровольном порядке, в полном объеме поступила в бюджет.
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