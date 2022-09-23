Инспекция МНС по Ленинскому району Могилева при последующем этапе камеральной проверки установила, что ОДО «А» в июле 2022 года ввезло товара из Российской Федерации на общую сумму 755,49 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, при этом налоговая декларация (расчет) по НДС за июль 2022 года в налоговый орган не представлена.

В адрес ОДО «А» направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет «ввозной» НДС.

ОДО «А» уведомление исполнено: сумма «ввозного» НДС в размере 151,1 тыс. рублей, исчисленная в добровольном порядке, в полном объеме поступила в бюджет.