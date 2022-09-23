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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТЫ ПВТ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ SMART INDUSTRY EXPO
16:19 23.09.2022
В Минске завершается Межрегиональный специализированный форум по цифровой трансформации реального сектора экономики Smart Industry Expo.
Среди участников мероприятия и компании-резиденты Парка высоких технологий: «Топ Софт», «БИМ Машин», «Новаком Системс», «Центр банковских технологий», «Астерус», «ДижиТек7», «ИТТАС», «ПиЭйчПиДев».
Как сообщает сайт ПВТ, на площадке Smart Industry Expo презентовали передовые решения в сфере цифровых технологий. Повестка деловой программы форума сосредоточена на обсуждении вопросов цифровой трансформации производственных предприятий и формирования смарт-индустрии. Также с участием экспертов из стран ЕАЭС обсуждались вопросы доступа к ключевым ресурсам цифровой трансформации – рынку данных, инвестициям в смарт-индустрию и квалифицированному кадровому резерву.
Smart Industry Expo проводится в третий раз и собирает на своей площадке потребителей и поставщиков цифровых технологий и решений, направленных на развитие умных производств и цифровую трансформацию предприятий. Цель события – формирование межкорпоративных (B2B) деловых связей по вопросам становления смарт-индустрии.
Посетителями мероприятия стали топ-менеджмент и ключевые специалисты компаний Беларуси и стран ЕАЭС, представляющие машиностроение и энергетику, химическую и нефтегазовая отрасль, фармацевтику, сельское хозяйство и продовольствие, логистику, ЖКХ, ритэйл, строительную отрасль, секторов приборостроения и микроэлектроники, а также финансовый сектор.
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