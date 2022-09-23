ЭКОНОМИКА РБ

НОВУЮ МОЛОЧНО-ТОВАРНУЮ ФЕРМУ ВВЕДУТ В СТРОЙ В СВЕТЛОГОРСКОМ РАЙОНЕ

15:14 23.09.2022 Новую молочно-товарную ферму введут в строй в Светлогорском районе. Проект реализуется сельхозфилиалом "Дубрава-агро" РУП "Гомельэнерго" в поселке Заречье. Ферма рассчитана на 600 голов дойного стада. Ее запуск позволит нарастить объемы производства молока и молочной продукции в регионе. С ходом реализации проекта ознакомились 22 сентября председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и министр энергетики Виктор Каранкевич. "Дубрава-агро" - одно из ведущих сельхозфилиалов энергоотрасли, которое специлизируется на производстве молока и мяса, выращивании картофеля и рапса. Благодаря переориентации инвестиций на строительство новых объектов с применением современных технологий предприятие смогло значительно повысить эффективность работы, здесь значительно улучшились условия труда.