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ЭКОНОМИКА РБ
НОВУЮ МОЛОЧНО-ТОВАРНУЮ ФЕРМУ ВВЕДУТ В СТРОЙ В СВЕТЛОГОРСКОМ РАЙОНЕ
15:14 23.09.2022
Новую молочно-товарную ферму введут в строй в Светлогорском районе.
Проект реализуется сельхозфилиалом "Дубрава-агро" РУП "Гомельэнерго" в поселке Заречье.
Ферма рассчитана на 600 голов дойного стада. Ее запуск позволит нарастить объемы производства молока и молочной продукции в регионе.
С ходом реализации проекта ознакомились 22 сентября председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и министр энергетики Виктор Каранкевич.
"Дубрава-агро" - одно из ведущих сельхозфилиалов энергоотрасли, которое специлизируется на производстве молока и мяса, выращивании картофеля и рапса.
Благодаря переориентации инвестиций на строительство новых объектов с применением современных технологий предприятие смогло значительно повысить эффективность работы, здесь значительно улучшились условия труда.
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