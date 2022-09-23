Бюджет Гродненской области в январе-августе 2022 года пополняли 15,8 тысяч организаций, 28,7 тысяч индивидуальных предпринимателей и 627,0 тысяч физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет региона за январь-август 2022 года поступило 1992,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 653,2 млн рублей, местные бюджеты – 1339,4 млн рублей.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 94,3%, или 1880,0 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 63,7 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 48,6 млн рублей.