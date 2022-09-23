В январе-августе 2022 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 1,4 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 137,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 62,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 45,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 50,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 37,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,4% от общего ввода по области.