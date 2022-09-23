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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИЗНЕСА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ - МИНЭКОНОМИКИ
13:47 23.09.2022
Предложения бизнеса используются при принятии стратегических решений для экономического развития страны. Об этом заявила 22 сентября 2022 года директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович на бизнес-форуме «Развитие предпринимательства в Республике Беларусь – как одна из важнейших задач социально-экономической жизни страны».
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, участники бизнес-форума обсудили вопросы развития сектора малого и среднего предпринимательства в Беларуси, повышения эффективности его деятельности, как прочной основы развития экономики.
Мероприятие было организовано союзом юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимателей» при поддержке Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.
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