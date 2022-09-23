В Витебской области розничный товарооборот в январе-августе 2022 г. составил 4423,5 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,4% розничного товарооборота области, составил 4 042,7 млн рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-августе 2022 г. оптовый товарооборот составил 9 998,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 158,3% к уровню января-августа 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2022 г. составил 210,7 млн. рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2021 г.