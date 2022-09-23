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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА В СООБЩЕНИИ С РФ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ


12:57 23.09.2022

С учетом прогнозируемого увеличения спроса пассажиров в период ноябрьских праздников и осенних школьных каникул Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в международном сообщении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 2 и 6 ноября 2022 года дополнительный поезд №236 Минск-Москва, отправится из Минска в 18:22 и прибудет в Москву в 5:54 следующего дня. На территории Беларуси поезд также сделает остановки по станциям Жодино, Борисов, Толочин и Орша.

В свою очередь в обратном направлении 3 и 7 ноября 2022 года назначен поезд №231 Москва-Минск, который отправится из Москвы в 16:16 с прибытием в Минск в 5:08 следующего дня с остановками на станциях Орша, Толочин, Крупки, Борисов и Жодино.

Кроме того, в составе данных поездов будут курсировать беспересадочные вагоны в сообщении Витебск-Москва-Витебск.

Также назначены дополнительные поезда в сообщении с Санкт-Петербургом. 2, 4 и 6 ноября поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург отправится из Минска в 19:15 и прибудет в Санкт-Петербург в 9:20 следующего дня. Совершить вояж данным поездом и провести незабываемые выходные в культурной столице России смогут также пассажиры со станций Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша и Витебск.

Обратно из Санкт-Петербурга в Беларусь дополнительный поезд отправится 3, 5 и 7 ноября в 20:40 и прибудет в Минск в 10:21 следующего дня, с остановками в Витебске, Орше, Толочине, Борисове и Жодино.

Продажа билетов на данные рейсы уже открыта.
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