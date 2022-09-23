Грузооборот транспорта Витебской области в январе-августе 2022 г. составил 1038,3 млн тонно-километров, или 78,6% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-августе 2022 г. составил 782,3 млн пассажиро-километров, или 103,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 98 млн человек, или 96,9% к январю-августу 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.