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ЭКОНОМИКА РБ


ЕЩЕ ОДИН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЭЗ «БРЕСТ»


12:23 23.09.2022

В администрации СЭЗ «Брест» прошла регистрация нового резидента – ООО «Зубр Энерджи».

Как сообщает сайт СЭЗ, бизнес-планом инвестиционного проекта предусматривается реконструкция завода в Пинске для решения задач импортозамещения и обеспечения дальнейшей бесперебойной работы предприятия.

Инвестиционные вложения в проект составят в эквиваленте не менее 9 млн евро. На дополнительно созданные рабочие места планируется трудоустроить более 100 человек.

Статус резидента СЭЗ «Брест» позволит ООО «Зубр Энерджи» нарастить экспортные возможности и повысить эффективность своей работы.

ООО «Зубр Энерджи» - завод по производству стартерных аккумуляторных батарей для поставки на конвейерные линии отечественных и мировых автопроизводителей.

Предприятие основано в 2000 году. Завод обладает хорошей производственной базой, современным оборудованием и квалифицированным персоналом. Некоторые сотрудники имеют стаж работы на предприятии более 15 лет.

Многолетнее сотрудничество с корпорацией Exide позволило предприятию накопить необходимый опыт. Завод строился непосредственно специалистами корпорации. Производственные мощности позволяют выпускать до миллиона аккумуляторных батарей в год.

Предприятие подтвердило высокий уровень менеджмента качества и прошло сертификационный аудит IATF 19649:2016 (для автомобильной промышленности). Сертификат в области менеджмента качества – ISO9001:2015. Также «Зубр Энерджи» имеет сертификат в области менеджмента охраны окружающей среды ISO14001:2015.
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