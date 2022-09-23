За январь-август 2022 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 223,1 млн рублей налога на прибыль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года платежи увеличились в 1,2 раза, или на 37,3 млн рублей в абсолютном выражении.

Доля поступлений налога в структуре доходов бюджета области составила 15%.

При этом свыше 47% от уплаченного в бюджет области налога приходится на организации города Бреста, значительные суммы внесли ОАО «Савушкин продукт», РУП «Брестэнерго», ОАО «Брестский мясокомбинат».