Национальный центр интеллектуальной собственности проводит конкурс «Открывая мир интеллектуальной собственности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс предполагает совмещение образовательного и соревновательного элементов в целях распространения знаний в сфере интеллектуальной собственности и стимулирования учащихся к прослушиванию предлагаемых лекционных материалов.

Целевой аудиторией конкурса являются учащиеся 9-11 классов учреждений общего среднего образования Республики Беларусь. При этом приветствуется участие в конкурсе учащихся учреждений образования других классов.

Победителей ждут ценные призы. Также будут представлены две дополнительные номинации - «Лучший наставник» и «Лучшая школа».

Конкурс проводится с 1 октября по 31 декабря 2022 года. Организаторами выступают – НЦИС, Министерство образования, Государственный комитет по науке и технологиям и Совет молодых ученых НЦИС.