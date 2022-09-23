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ЭКОНОМИКА РБ
НЦИС ОБЪЯВИЛ КОНКУРС В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
11:46 23.09.2022
Национальный центр интеллектуальной собственности проводит конкурс «Открывая мир интеллектуальной собственности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс предполагает совмещение образовательного и соревновательного элементов в целях распространения знаний в сфере интеллектуальной собственности и стимулирования учащихся к прослушиванию предлагаемых лекционных материалов.
Целевой аудиторией конкурса являются учащиеся 9-11 классов учреждений общего среднего образования Республики Беларусь. При этом приветствуется участие в конкурсе учащихся учреждений образования других классов.
Победителей ждут ценные призы. Также будут представлены две дополнительные номинации - «Лучший наставник» и «Лучшая школа».
Конкурс проводится с 1 октября по 31 декабря 2022 года. Организаторами выступают – НЦИС, Министерство образования, Государственный комитет по науке и технологиям и Совет молодых ученых НЦИС.
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