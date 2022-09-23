В январе-августе 2022 года объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 13 428,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,7% к уровню января-августа 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 82,1%, в обрабатывающей промышленности – 92%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,1%.