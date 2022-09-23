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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ А1 ПРЕДСТАВИЛА УСЛУГУ ДЛЯ МОНИТОРИНГА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
11:20 23.09.2022
Компания А1 обновила решение для определения положения мобильных сотрудников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, усовершенствованная услуга «Координатор 2.0» доступна как корпоративным клиентам, так и физическим лицам.
«Координатор 2.0» в онлайн-режиме отображает передвижения курьеров, водителей, мерчендайзеров, торговых представителей, менеджеров по продажам и других специалистов, чьи обязанности связаны с перемещениями между объектами. Кроме того, сервис может использоваться для координации их работы: в личном кабинете предусмотрен функционал для постановки задач и контроля их выполнения.
Чтобы пользоваться услугой «Координатор 2.0», нет необходимости приобретать дорогостоящее дополнительное оборудование. Достаточно иметь смартфон с установленным мобильным приложением «Координатор А1». С его помощью данные будут передаваться в личный кабинет клиента.
В личном кабинете, работающем через WEB-интерфейс, руководитель может:
в соответствии с заданным расписанием определять местоположение своих работников по карте с точностью до 10 м;
просматривать историю их перемещений;
добавлять контрольные точки посещения и задавать геозоны;
ставить задачи сотрудникам;
получать документы о выполнении и формировать отчеты;
вести переписку в чате.
В зависимости от целей и задач пользователи услуги «Координатор 2.0» могут выбирать оптимальный функционал.
А1 предлагает три тарифных плана на выбор: «Координатор Базовый», «Координатор Оптимальный» и «Координатор Продвинутый».
Стоимость сервиса стартует от 0,5 рубля за день (с НДС).
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