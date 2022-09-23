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ЭКОНОМИКА РБ


НАИП, EURASIA GULF И БЕЛАГРОПРОМБАНК ОРГАНИЗОВАЛИ ПИТЧ-СЕССИЮ СТАРТАПОВ DUBAI-MINSK


11:12 23.09.2022

Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) совместно с компанией Eurasia Gulf и Белагропромбанком организовали питч-сессию стартапов Dubai-Minsk.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, презентация стартап-проектов состоялась 20 сентября 2022 в формате видеоконференции. Всего было представлено двенадцать проектов в сфере сельского хозяйства, медицины и высоких технологий.

«Быстрый рост и масштабирование — одни из главных требований к стартапу. Для стремительного роста нужны инвестиции. Ни для кого не секрет, что на определенном этапе жизни стартапа появляется необходимость в инвестициях. Общение с инвестором становится ключевым в развитии проекта. Одновременно возрастает значимость навыков питчинга — короткой и емкой презентации проекта перед инвесторами. Проведенная питчинг-сессия для белорусских стартапов - это колоссальный опыт и интересная перспектива», – отметил Дмитрий Примак, начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» – одного из организаторов мероприятия.

Формат питч-сессий предполагает короткие презентации проектов. Главная задача выступающих — кратко и максимально полно представить свою разработку. Организаторы отметили, что участники конференции с этой задачей отлично справились.

«Мы были впечатлены уровнем подготовки стартапов. Выступающие предложили действительно интересные идеи, которые сейчас находятся в тренде инвестиционных направлений. Сами презентации были сделаны в лучших традициях питч-сессий: за три минуты участники дали наиболее полную информацию о проекте, его финансовых показателях, потенциальном рынке и конкурентах», - поделился Дмитрий Березовский, первый заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации.

География инвесторских фондов, которые приняли участие в питч-сессии Dubai-Minsk, была достаточно разнообразной: презентацию белорусских стартапов слушали инвесторы из Австралии, Франции, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Организатором конференции со стороны инвесторов выступила компания из ОАЭ Eurasia Gulf.

«Участники продемонстрировали очень интересные решения, многие из которых актуальны не только в Беларуси, но и во всем мире. Мы уверены, что, в итоге, команды перерастут белорусский рынок, задумаются о других странах и придут к нам — в ОАЭ. Эмираты уже многие годы лидируют в регионе, как самая привлекательная страна для бизнеса и, с радостью, встречают как опытных, так и начинающих предпринимателей», - заявил Тадеуш Добровольский, руководитель Eurasia Gulf.

Многие из представленных проектов вызвали интерес у потенциальных инвесторов: в перспективе зарубежные слушатели готовы посетить Беларусь и пообщаться с командами-разработчиками лично.
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