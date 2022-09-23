ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 2,7%

10:51 23.09.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-август 2022 г. в текущих ценах составил 10 448,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,7% меньше к уровню января-августа 2021 г.