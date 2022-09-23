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ЭКОНОМИКА РБ
МНС РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ЕРИП
10:13 23.09.2022
Оплатить имущественные платежи и транспортный налог граждане могут в том числе через ЕРИП.
Как поясняет пресс-центр Министерства по налогам и сборам, чтобы просмотреть и оплатить соответствующую сумму налога в ЕРИП (без кода платежа в ЕРИП или QR-кода) можно последовательно выбрать:
налоги;
соответствующий регион (область или город);
инспекцию МНС определенного города или района (или сельский совет) - в зависимости от места нахождения недвижимого имущества, а по транспортному налогу – инспекцию по месту постановки на учет;
выбрать вид налога – налог на недвижимость, земельный налог либо транспортный налог с физических лиц;
ввести учетный номер плательщика (УНП) с использованием латинской (английской) раскладки и заглавных букв этого алфавита.
Узнать свой УНП можно также на официальном сайте МНС в разделе Сервисы – Государственный реестр плательщиков – Поиск физических лиц.
Оплата налогов в ЕРИП может также производиться и при помощи кода платежа в ЕРИП или QR-кода, указанных в извещении налогового органа, что позволяет осуществить прямой переход на необходимую страницу оплаты дерева услуг ЕРИП.
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