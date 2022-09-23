В январе-августе 2022 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2113,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,8% к уровню января-августа 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1867,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 152,9 тыс. тонн, молока – 515,1 тыс. тонн, яиц получено 312,1 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 93,8% молока и 83,6% производства яиц.

На 1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 522 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 183,2 тыс. голов. Численность свиней составила 399,9 тыс. голов.

На 1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 93,6% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2021 г. – 97,6%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1011,7 тыс. тонн при средней урожайности 30,7 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 сентября 2021 г. – 25,6 центнера).

На 1 сентября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 879,4 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 566 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 16,4 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 14,4 центнера.