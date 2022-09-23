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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «БРЕСТ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ С «ЗЕЛЕНЫМ» ИНВЕСТПРОЕКТОМ
09:45 23.09.2022
В СЭЗ «Брест» зарегистрирован новый резидент с «зеленым» инвестпроектом - ООО «ПолесьеЦентр».
Как сообщает сайт СЭЗ, для реализации инвестиционного проекта «ПолесьеЦентр» планирует взять в аренду земельный участок в районе аэропорта площадью около 6 гектаров. Здесь в построенном тепличном комплексе инвестор намерен выращивать саженцы лесных и декоративных растений. Саженцы хвойных деревьев будут использоваться для восстановления лесных массивов в России и Беларуси.
Кроме производственных корпусов, на территории свободной экономической зоны разместится лаборатория по микроклональному размножению растений.
Инвестпроект предусматривает вложения в сумме, эквивалентной более 1 млн евро. На дополнительно введенные рабочие места планируется принять 12 работников.
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