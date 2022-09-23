В СЭЗ «Брест» зарегистрирован новый резидент с «зеленым» инвестпроектом - ООО «ПолесьеЦентр».

Как сообщает сайт СЭЗ, для реализации инвестиционного проекта «ПолесьеЦентр» планирует взять в аренду земельный участок в районе аэропорта площадью около 6 гектаров. Здесь в построенном тепличном комплексе инвестор намерен выращивать саженцы лесных и декоративных растений. Саженцы хвойных деревьев будут использоваться для восстановления лесных массивов в России и Беларуси.

Кроме производственных корпусов, на территории свободной экономической зоны разместится лаборатория по микроклональному размножению растений.

Инвестпроект предусматривает вложения в сумме, эквивалентной более 1 млн евро. На дополнительно введенные рабочие места планируется принять 12 работников.