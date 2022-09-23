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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОСТАВИЛА 4,1%
09:35 23.09.2022
За январь-июль 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,8%, рентабельность продаж – 4,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2022 г. составила 4 098,3 млн рублей, в том числе просроченная – 815,4 млн рублей, или 19,9% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 августа 2022 г. составила 5800 млн рублей, в том числе просроченная – 974,7 млн рублей, или 16,8% от общего объема кредиторской задолженности.
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