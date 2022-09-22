РУП «Гомельавтодор» с апреля 2022 года отремонтировало 114 км дорожного покрытия, в том числе с устройством 67 км защитных слоев. Об этом сообщил на заседании облисполкома генеральный директор предприятия Денис Ясько.

По его словам, ремонт покрытия автодороги М-10 на участке Калинковичи – Житковичи – гр. Брестской области общей протяженностью 52,4 км выполнен на 97% от запланированного объема.

«Все работы будут полностью завершены в срок до 30 сентября», - заверил гендиректор.

С начала года на обслуживаемых предприятием дорогах выполнено 158 тыс. м кв. ямочного ремонта, 160 тыс. погонных метров по заливке трещин. За сезон обновили горизонтальную дорожную разметку на 2 180 км дорог. «Общая протяженность нанесенных линий составляет практически 3300 км. В полном объеме обновили разметку вблизи учреждений образования», - сделал акцент Денис Ясько.

РУП «Гомельавтодор» обслуживает 2300 км автомобильных дорог, 280 мостов и путепроводов.