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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «ГОМЕЛЬАВТОДОР» С АПРЕЛЯ ЭТОГО ГОДА ОТРЕМОНТИРОВАЛО 114 КМ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
18:24 22.09.2022
РУП «Гомельавтодор» с апреля 2022 года отремонтировало 114 км дорожного покрытия, в том числе с устройством 67 км защитных слоев. Об этом сообщил на заседании облисполкома генеральный директор предприятия Денис Ясько.
По его словам, ремонт покрытия автодороги М-10 на участке Калинковичи – Житковичи – гр. Брестской области общей протяженностью 52,4 км выполнен на 97% от запланированного объема.
«Все работы будут полностью завершены в срок до 30 сентября», - заверил гендиректор.
С начала года на обслуживаемых предприятием дорогах выполнено 158 тыс. м кв. ямочного ремонта, 160 тыс. погонных метров по заливке трещин. За сезон обновили горизонтальную дорожную разметку на 2 180 км дорог. «Общая протяженность нанесенных линий составляет практически 3300 км. В полном объеме обновили разметку вблизи учреждений образования», - сделал акцент Денис Ясько.
РУП «Гомельавтодор» обслуживает 2300 км автомобильных дорог, 280 мостов и путепроводов.
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